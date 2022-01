La telefonata tra Biden e Zelensky non è andata bene

La telefonata di ieri tra Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky «non è andata bene», secondo quanto riferito al corrispondente della Cnn da un alto dirigente ucraino. Il leader di Kiev inoltre avrebbe chiesto al commander in chief di «abbassare i toni del messaggio», argomentando che la minaccia di un’invasione russa è ancora ambigua.

Secondo la fonte ucraina, Biden avrebbe invece ammonito che un’invasione è ora praticamente certa una volta che il terreno ghiaccia in febbraio, agevolando il passaggio dei mezzi militari.

Ma la portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Emily Horne ha contestato la ricostruzione del colloquio, affermando che «fonti anonime stanno facendo trapelare falsità». Horne ha precisato che Biden ha messo in guardia che «c’è una possibilità concreta che i russi invadano l’Ucraina in febbraio», un monito che ripete da tempo.