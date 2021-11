Dopo le preoccupazioni espresse da varie parti relative alla scomparsa della tennista Peng Shuai , la 35.enne è riapparsa in pubblico in occasione del «Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals» di Pechino. Lo testimoniano delle foto apparse sul portale ufficiale WeiBo dedicato ai China Open.

Tuttavia, per la WTA le prove delle precedenti apparizioni sarebbero «insufficienti». Lo ha riferito un portavoce della WTA all’agenzia Reuters. È vero che Peng Shuai si è mostrata in pubblico, ma per Steve Simon, presidente del circuito femminile di tennis, resterebbero ancora dei dubbi su quanto la donna sia effettivamente libera. La WTA conclude il comunicato con un punto fermo: «I nostri rapporti con la Cina sono a un bivio». Sottolineando la volontà, già espressa, della WTA di non recarsi più nel Paese finché non venga fatta chiarezza sulla reale situazione in cui si trova la giovane tennista.