In occasione della Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura, «l’Ue rende omaggio alle vittime della tortura e ad altri trattamenti crudeli, disumani o maltrattamenti». Lo riferisce una nota dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell a nome dell’Unione europea.

«In un momento in cui il mondo si unisce agli sforzi per superare la pandemia di coronavirus, i diritti umani devono rimanere al centro della nostra battaglia - prosegue -. In questo giorno diamo voce alle centinaia di migliaia di persone che sono state vittime di torture e a coloro che sono ancora torturati oggi».

La «tortura e altri maltrattamenti non possono mai essere giustificati. Il divieto di tortura è assoluto - e il suo è illegale in ogni circostanza. L’Ue ribadisce il suo forte impegno a combatterla in tutto il mondo con un approccio globale».

Nella nota si precisa che «l’eliminazione della tortura è una sfida globale» e che «dovrebbe essere un’ambizione globale» ma che «non è impossibile da raggiungere, e può essere fatto solo se agiamo insieme».