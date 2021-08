Mercoledì 8 agosto 1956. Nella miniera di carbone di Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, il lavoro non si ferma mai. Centinaia di uomini si guadagnano da vivere nei pozzi profondi un chilometro, in gallerie puntellate da strutture di legno vecchie quasi un secolo. Al buio. Nei polmoni una polvere che corrode i corpi e gli animi. Una scintilla, improvvisa, avvampa il fuoco nel condotto principale dell’aria. I tunnel si riempiono rapidamente di fumo. La miniera diventa una trappola senza uscita. Muoiono 262 persone. Oltre la metà, 136, sono emigrati italiani.

Toni Ricciardi insegna Storia delle migrazioni all’Università di Ginevra e su quella tragedia ha pubblicato, nel 2016, un libro che è insieme ricostruzione dettagliata dei fatti e analisi politico-sociale (vedi scheda a fianco). «Marcinelle...