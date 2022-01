La rapida diffusione della variante Omicron del coronavirus non è dovuta alla sua maggiore carica virale come si poteva ipotizzare. Due studi, realizzati a Boston e Ginevra, suggeriscono che tale mutazione sia più contagiosa perché sfugge meglio agli anticorpi generati dal vaccino o con la guarigione.

Con i suoi colleghi ha dunque fatto un ulteriore passo avanti nella ricerca, misurando non solo l’RNA virale, ma anche il numero di particelle infettive sui tamponi di 150 volontari. Con questo metodo più rigoroso, non è stata trovata alcuna differenza significativa tra la carica virale dei soggetti vaccinati colpiti da Omicron e quelli da Delta.

Non vi è un chiaro approccio universale sul momento dopo il quale le persone infettate non sono più contagiose per gli altri. Entrambi gli studi raccomandano alle autorità di imporre un tampone negativo come condizione per uscire dall’isolamento dopo cinque giorni, oltre alle ben note misure come l’obbligo di mascherina e il distanziamento sociale.