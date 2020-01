«L’Organizzazione Mondiale della Sanità crede che questa catena di trasmissione possa ancora essere interrotta» e, per farlo, «dobbiamo collaborare al massimo con il governo cinese». Così, in conferenza stampa da Ginevra, Michael Ryan, direttore esecutivo del Programma Emergenze di Salute dell’OMS.

«In questo caso, ci sono enormi differenze rispetto alla gestione della Sars e posso dirvi, per esperienza diretta, che non c’è paragone tra il comportamento della Cina allora e oggi», afferma Ryan. Sta mostrando infatti «grande trasparenza nella denuncia dei casi» e «credo - prosegue - di non aver mai visto un impegno su così vasta scala e a così alto livello per rispondere a un’epidemia».

Attualmente ci sono stati cinque casi in Francia (uno confermato in serata), quattro in Germania e uno in Finlandia di contagio dal coronavirus. Lo ha reso noto la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, informando il Parlamento europeo riunito in plenaria a Bruxelles. La commissaria si è detta «certa che sono state prese le misure giuste per evitare il contagio».