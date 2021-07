La Turchia fuori dalla Convenzione di Istanbul: al via nuove manifestazioni

violenza sulle donne

Diverse proteste sono in programma questo pomeriggio contro una decisione che «rischia di aggravare la violenza di genere», evidenziano diverse ONG - In base a una relazione presentata in Parlamento, nei primi quattro mesi di quest’anno i casi accertati di violenza domestica nel Paese sono stati 73 mila