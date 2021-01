«La Turchia è pronta a normalizzare i rapporti con la Francia»

«Trump è pericoloso, non può restare»

assedio al congresso

La speaker della Camera Nancy Pelosi si è unita al leader dei democratici in Senato Chuck Schumer, chiedendo la rimozione del tycoon ed invocando il 25.esimo emendamento - Silenziato sui social e condannato a livello mondiale, ora Trump rischia davvero di dover lasciare la Casa Bianca prima del 20 gennaio – Il procuratore generale di Washington: non da escludere capi di accusa nei confronti di Donald Trump per aver incitato l’assalto alla sede del Congresso americano – L’attuale presidente e il suo governo intanto condannano le violenze avvenute al Congresso «nella maniera più ferma possibile»