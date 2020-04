Mentre la diffusione della pandemia di coronavirus in Turchia si fa sempre più rapida, con oltre 38 mila casi e 812 vittime, il Governo di Recep Tayyip Erdogan cerca di correre ai ripari per tamponare la crisi economica e si prepara a vietare per tre mesi i licenziamenti.

Pur non avendo imposto finora un isolamento di massa, limitandolo agli over 65, agli under 20 e ai malati cronici, Ankara sta già facendo i conti con i primi allarmanti dati su una contrazione della crescita.

Tra le misure allo studio per il sostegno al reddito, che secondo i media locali saranno varate in questi giorni, c’è anche un sussidio di 39 lire (poco meno di 6 franchi) al giorno per le persone già licenziate dopo il 15 marzo e che non possono accedere a quello di disoccupazione. Lo stop ai licenziamenti potrebbe poi essere esteso per altri sei mesi in caso di necessità.

Critici i sindacati. La leader del Disk, Arzu Cerkezoglu, ha chiesto che il sussidio venga elevato almeno al pari del salario minimo. Secondo le attuali stime di Morgan Stanley, il Pil turco calerà quest’anno del 3,6%, per rimbalzare del 5% nel 2021.

