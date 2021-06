La tv pubblica bielorussa ha trasmesso oggi un video in cui il giornalista oppositore Roman Protasevich, arrestato a Minsk dopo essere stato prelevato da un volo di linea costretto ad atterrare, riconosce le sue responsabilità e dice di voler correggere i suoi errori e condurre una vita tranquilla, lontano dalla politica. Secondo l’organizzazione di tutela dei diritti umani Viasna si tratta di confessioni filmate «sotto minaccia». «Tutto quello che dirà Roman Protasevich sarà stato ottenuto dopo minacce, per lo meno psicologiche, e sotto la minaccia di accuse ingiuste e molto gravi», ha detto il direttore di Viasna, Ales Beliatski, qualche ora prima della messa in onda del video. «Qualunque cosa dica ora, è pura propaganda che non ha niente di vero», ha aggiunto.