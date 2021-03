Lo studio, spiega il comunicato dell’università britannica, ha trovato in un campione di circa 55 mila pazienti infettati tra fine 2020 e inizio 2021 dalla nuova variante 227 morti, mentre in un gruppo analogo di pazienti con la versione «originale», i cui membri avevano le stesse caratteristiche di quelli del primo, erano state 141. Il rischio assoluto di morte, scrivono gli autori, nei due gruppi è risultato 2,4 ogni 1000 casi per chi era affetto dal virus «nativo» a 4,1 per chi invece era colpito dalla variante.