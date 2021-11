(Aggiornato alle 13.19) La variante Omicron spaventa. E spinge le autorità e la comunità scientifica a correre ai ripari. Da una parte il blocco dei voli da e per il Sudafrica, dove giovedì sono stati riportati 2.465 casi con un aumento del 312% rispetto alla settimana precedente e dove il 90% dei contagi sarebbe dovuto proprio alla Omicron; dall’altra laboratori e aziende responsabili dei vaccini al lavoro per aggiornarsi e, soprattutto, aggiornare i preparati. Ma quali sono, esattamente, le caratteristiche di questa variante, conosciuta come B.1.1.529?

Innanzitutto, la variante Omicron presenta – in contemporanea – tutte le mutazioni delle altre varianti: Alfa, Beta, Gamma, Delta e altre ancora. Sono, nello specifico, addirittura 32 le mutazioni nella proteina spike. Quella, per intenderci, che gran parte dei vaccini utilizza per innescare il sistema immunitario. Alcune di queste mutazioni sono nuove. Altre sono collegate a una maggiore trasmissibilità e alla potenziale capacità di sfuggire ai vaccini e ad alcuni trattamenti farmacologici.

Le origini

I primi casi sono stati sequenziati in Botswana e a Hong Kong, dove la variante è arrivata direttamente dal Sudafrica tramite un viaggiatore. E proprio il Sudafrica, lo scorso 22 novembre, si è imbattuto nella Omicron. Il Paese esatto di origine non è tuttavia conosciuto, poiché l’individuazione – come noto – è strettamente legata alla capacità di tracciamento dei singoli laboratori. Sudafrica, Botswana e Kenya, rimanendo in Africa, hanno capacità di sequenziamento superiori rispetto ad altre nazioni. Giova ricordare, a tal proposito, che oltre l’80% dei 5,4 milioni di genomi SARS-CoV-2 caricati nel database internazionale di GISAID arrivano da Europa e Nordamerica.

La diffusione

È ancora presto per dirlo, spiegano gli esperti. È noto, però, che in Sudafrica l’aumento dei casi è piuttosto repentino, in particolare fra Pretoria e Johannesburg. La Omicron è presente sicuramente in Botswana, Hong Kong, Belgio e Israele. Potrebbe, però, essere arrivata ovunque. Anche perché il blocco dei voli deciso dai vari Paesi è arrivato, nonostante tutto, tardi.

I sintomi e i vaccini

I casi, va da sé, sono relativamente pochi. L’istituto sudafricano di riferimento per le malattie infettive, il National Institute for Communicable Diseases (NICD), a tal proposito afferma: «Attualmente non sono stati riportati sintomi insoliti a seguito dell’infezione con la variante B.1.1.529 e, come con altre varianti, alcuni individui sono asintomatici».

Gli stessi esperti del NICD, circa la tenuta o meno dei vaccini rispetto alla nuova variante, proseguono: «Sulla base della nostra comprensione delle mutazioni in questo lignaggio, è probabile una fuga immunitaria parziale, ma è probabile che i vaccini offriranno ancora alti livelli di protezione contro il ricovero e la morte».

Altri scienziati, però, non hanno nascosto una certa preoccupazione. Il profilo genetico della Omicron, infatti, suggerirebbe capacità mai viste finora.

Ma è più cattiva o no?

Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group, il gruppo di ricerca responsabile del vaccino AstraZeneca, ha mostrato un timido ottimismo: gli attuali vaccini dovrebbero comunque evitare le forme più gravi della malattia. E ancora: è estremamente improbabile che la variante si faccia largo fra la popolazione vaccinata. Detto ciò, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che «i primi segnali» dimostrerebbero una maggior trasmissibilità e una maggior capacità di reinfezione. Le altre varianti maggiori, come la Delta, sono state riconosciute dai vaccini sebbene questi ultimi abbiano perso efficacia (dopo sei mesi) rispetto alla possibilità di venire contagiati.

Cosa ci «dice» questa nuova variante?

Ci ricorda una regola base. E cioè che più il virus è libero di circolare in popolazioni con un basso tasso di vaccinazione (e in Sudafrica, dati Reuters, siamo al 24,3%) più ha tempo, modo e possibilità di mutare.

Il blocco dei voli è giustificato?

Sì e no. Le prime misure, in questo senso, sono state prese venerdì dal Regno Unito. Lo stesso, a stretto giro di posta, hanno fatto fra gli altri i Paesi dell’Unione Europea, la Svizzera e gli Stati Uniti. Limitare i viaggi da una regione considerata a rischio, secondo Neil Ferguson, un esperto di malattie infettive all’Imperial College di Londra citato da Associated Press, è «prudente». E garantirebbe alle autorità più tempo. Di più, a detta di Jeffrey Barnett, direttore del COVID-19 Genetics presso il Wellcome Sanger Institute, il fatto che la Omicron sia stata rilevata velocemente e il conseguente blocco dei voli dovrebbero produrre un maggiore effetto di contenimento rispetto alla Delta. «Con la Delta – ha spiegato l’esperto – ci sono volute molte, molte settimane di terribile ondata in India prima che diventasse chiaro a tutti cosa stava succedendo. E nel frattempo la Delta era già arrivata in molti Paesi del mondo. Era troppo tardi per fare qualcosa. In questo caso, invece, potremmo essere ancora in tempo per fare qualcosa».

©CdT.ch - Riproduzione riservata