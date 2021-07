Il primo ministro haitiano ad interim, Claude Joseph, ha confermato di aver avuto un colloquio telefonico con la vedova del presidente ucciso, Martine Moïse, che gli ha assicurato di «stare bene» dopo un intervento chirurgico a cui si è sottoposta in un ospedale di Miami. Lo riferisce oggi il portale di notizie Haiti24.

La donna, ferita durante l’attentato del 7 luglio in cui è morto suo marito, il presidente Jovenel Moïse, aveva diffuso prima dell’operazione un documento audio in cui rivendicava l’operato del consorte e stigmatizzava l’azione dei ‘mercenari’ che lo avevano ucciso e che stavano cercando di distruggerne anche l’opera.

«La First Lady è in buona forma», ha detto Joseph, aggiungendo che «sabato abbiamo avuto diverse conversazioni telefoniche».

«Ringraziamo la comunità internazionale - ha poi detto - e in particolare gli Stati Uniti, per il sostegno offerto per le indagini» sull’assassinio di Moise. «Tutti gli attori politici - ha concluso - devono unirsi affinché la giustizia trionfi. E la verità su quanto accaduto emerga con forza».