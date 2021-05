Finisce in tribunale il caso Fedez, dopo le polemiche nate con il Concertone del Primo maggio: Viale Mazzini ha deciso di «procedere in sede penale» contro il rapper «in relazione all’illecita diffusione dei contenuti dell’audio» della telefonata con i vertici di Rai3 e «alla diffamazione aggravata in danno della società e di una sua dipendente». Ad ufficializzare la mossa dell’ufficio legale dell’azienda è Massimiliano Capitanio, capogruppo della Lega in commissione di Vigilanza e firmatario di un’interrogazione sulla vicenda, che parla di «atto dovuto e doveroso».

Fedez: «Sono orgoglioso di quello che ho fatto»

Sono orgogliosissimo a maggior ragione di quello che ho fatto, lo rifarei altre mille volte»: lo ribadisce Fedez, replicando in un lungo intervento sui social all’annuncio che la Rai lo querela per diffamazione, in particolare per la diffusione dell’audio della telefonata relativa al contenuto del suo intervento sul palco del Primo Maggio.

«Mi assumo le responsabilità di ciò che ho detto e ho fatto e quindi affronto le conseguenze - dice il rapper in una serie di storie su Instagram - però bisognerebbe ricordare come si è comportata la tv di Stato in questa faccenda».

