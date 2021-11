«Potrebbe essere la rivelazione politica dell’anno» scrivevamo due giorni fa. E così sarà. Il repubblicano Glenn Youngkin - stando alle proiezioni di CNN e NBC - vince le elezioni in Virginia, batte il democratico Terry McAuliffe e diventa il governatore dello stato.

Per Joe Biden e il suo partito si tratta di una sconfitta pesante: il presidente USA aveva vinto in Virginia contro Donald Trump e la corsa a governatore era vista come un referendum sulla sua amministrazione e un test in vista delle elezioni di metà mandato del 2022.

A Boston un sindaco donna

Boston elegge il suo primo sindaco donna: Michelle Wu vince le elezioni battendo la rivale Annissa Essaibi e diventa la prima asiatica-americana a guidare la città, stando alle proiezioni dei media americani. La 36.enne prenderà il posto di Marthy Walsh, nominato segretario al Lavoro dall’amministrazione Biden.

De Blasio ha un successore

Il democratico Eric Adams è stato eletto sindaco di New York. L’ex agente afroamericano batte il rivale Curtis Sliwa e si appresta a prendere il posto di Bill de Blasio. Lo riporta l’Associated Press. Adams giurerà in gennaio, sarà il secondo sindaco afroamericano nella storia di New York, dopo David Dinkins. Vegano di 61 anni, è cresciuto nel Queens. A 15 anni è stato arrestato insieme al fratello ed è stato aggredito dalla polizia: l’episodio lo ha convinto a diventare un agente per riformare il dipartimento. Dopo 20 anni nel New York Police Department, è andato in pensione nel 2006 e si è candidato per un posto nel Senato dello Stato di New York, incarico che ha mantenuto fino al 2013. Poi è stato eletto presidente di Brooklyn.

Duggan si tiene Detroit

Il democratico Mike Duggan conquista il terzo mandato da sindaco di Detroit, la capitale dell’auto mondiale. Duggan è stato eletto otto anni fa, quando la città era in bancarotta: sotto la sua guida è rinata, anche se la criminalità resta. Duggan è il primo sindaco bianco in un decennio, in una Detroit in cui quasi l’80% della popolazione è afroamericano.

