Secondo il Death Penalty Information Center, sono 25 gli Stati americani (Virginia compresa) che prevedono ancora la pena capitale, mentre 22 no. Altri tre - California, Oregon e Pennsylvania - hanno imposto delle moratorie. Il District of Columbia, con la capitale Washington, ha abolito la pena di morte nel 1981.

La prima condanna a morte in assoluto fu eseguita nel 1608. Da quando invece la pena di morte è stata reintrodotta negli Usa, nel 1976, in Virginia sono state mandate a morte 114 persone. Lo Stato è secondo solo al Texas, che ne ha giustiziate 569.

Un altro caso che provocò una vasta mobilitazione fu quello di Joseph Roger O’Dell, giustiziato nel 1997 dopo una condanna per omicidio di primo grado. Per lui si mobilitarono anche Papa Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta.

La pena di morte negli Usa resta legale a livello federale. Ma l’attuale presidente Joe Biden potrebbe imprimere una svolta. In contrapposizione all’amministrazione Trump che ha mandato a morte 13 persone in sette mesi, tra cui Lisa Montgomery, la prima donna ad essere giustiziata a livello federale in circa 70 anni, Biden è il primo presidente nella storia americana ad aver fatto campagna elettorale contro l’abolizione della pena di morte e ad aver vinto. Ha promesso inoltre una legge per l’abolizione a livello federale anche nella speranza che altri Stati seguano i suoi passi.