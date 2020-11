Per la prima volta, ieri mattina, Donald Trump ha ammesso in un tweet che Joe Biden ha vinto le elezioni, anche se ha continuato a sostenere che le elezioni sono state truccate, che i seggi non hanno ammesso gli osservatori indipendenti e che i conteggi sono stati fatti da una «compagnia privata di proprietà della sinistra radicale». Sia pure accompagnata dalle ormai consuete accuse di brogli, l’ammissione del presidente uscente ha rappresentato sicuramente una svolta ormai inevitabile.

Al giorno in cui Trump dovrà ufficialmente lasciare la Casa Bianca mancano infatti ancora due mesi. E in questo periodo, in base alla Costituzione, dovranno essere fatti alcuni passi precisi. Finito il conteggio da parte da parte delle singole contee, le cifre saranno trasmesse ai diversi Stati, che le renderanno ufficiali. Entro il 14 dicembre, poi, tutti gli Stati che fanno parte dell’Unione dovranno trasmettere al Congresso non soltanto i dati finali certificati ma anche i nomi dei grandi elettori a cui spetterà il compito di scegliere il futuro presidente.

Opposizione continua

Da giorno del voto, Donald Trump ha cercato di contrastare ogni passaggio di questo lungo e complicato processo. Le sue mosse, però, sono finite in gran parte nel nulla. Uno dopo l’altro, i segretari di Stato e i governatori, anche quelli repubblicani, hanno negato che ci siano stati dei brogli o delle irregolarità nei territori sotto il loro controllo. Venerdì scorso, perfino la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, che fa parte del Department of Homeland Security, ed è un ramo dell’amministrazione, ha dichiarato in un comunicato che, «non c’è evidenza che alcun sistema di voto abbia cancellato o perso voti, cambiato o in ogni modo compromesso voti». «America, abbiamo fiducia nella sicurezza del vostro voto e anche voi dovete averla» ha dichiarato il direttore dell’agenzia, Chris Krebs, che pure era stato nominato dalla Casa Bianca nel 2018 e adesso ha confessato di aspettarsi un licenziamento.

Una fine altrettanto ingloriosa la stanno facendo, una dopo l’altra, le decine di cause legali che Trump aveva lanciato per contestare i conteggi dei voti. I giudici hanno rifiutato di discutere delle cause evidentemente prive di fondamento e anche diversi degli studi legali un tempo vicini al presidente hanno fatto sapere di non voler più essere coinvolti. A difendere la posizione di Trump ad alta voce, così,è rimasto soltanto Rudolph Giuliani. Adesso, le nuove mosse per contestare i risultati elettorali non saranno più facili. In teoria, infatti, potrebbe essere possibile un atto di forza da parte degli Stati repubblicani nella scelta dei grandi elettori, ma gran parte degli analisti sono concordi nel giudicare l’ipotesi improbabile.

Il voto della Georgia

Anche se molti repubblicani hanno continuato nei giorni scorsi a rimanere silenziosi, in attesa del voto cruciale della Georgia che deciderà all’inizio di gennaio la composizione del Senato, le voci pubbliche per chiedere al presidente di rassegnarsi ad avviare quel normale processo di transizione che contraddistingue la democrazia americana si stanno moltiplicando. John Kelly , ex capo dello staff della Casa Bianca, ha dichiarato che la decisione di Trump di non aprire le porte della Casa Bianca ai membri della transizione di Biden «mette in pericolo la sicurezza nazionale», mentre Antony Fauci, non ha nascosto i danni che un mancato coordinamento rischia di provocare alla lotta contro alla COVID.

Riuniti in una conferenza rivelata dalla NBC, perfino i vertici delle più grandi aziende come Apple e General Electric, avrebbero deciso di emettere una nota tra pochi giorni per chiedere al presidente di accettare il processo di transizione, e minacciare, in caso contrario, una sospensione delle donazioni se non il ricollocamento delle proprie aziende.

