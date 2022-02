Marta Ottaviani, giornalista e scrittrice, ha raccontato di recente in un libro la guerra «non lineare» che vede come strumenti principali Internet, le nuove tecnologie e i social network. Una guerra che vede la Russia in prima linea da molti anni. Da Mosca, dove in questi giorni scrive corrispondenze per Avvenire, Marta Ottaviani riflette sulla strategia sin qui adottata da Putin nella vicenda ucraina. «È ormai assodato – dice al CdT – che le truppe sul confine fossero un’arma di deterrenza per costringere in qualche modo gli americani e il blocco occidentale a mediare sull’Ucraina e sul futuro dell’Ucraina, soprattutto. Tuttavia, va considerato che questa volta Putin ha dovuto affrontare resistenze interne molto considerevoli, all’interno del Cremlino, di chi voleva l’intervento armato».