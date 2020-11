Sulla mappa elettorale degli Stati Uniti c’è, non certo solo da oggi, una gigantesca linea azzurra. California, Oregon e Washington. Cinquantadue milioni di abitanti . Da trentacinque anni i tre Stati votano «blue». Il Partito democratico. E non c’è storia, tanto che appena i seggi si chiudono la CNN e tutte le altre emittenti attribuiscono immediatamente i 74 grandi elettori al Partito democratico, senza neppure attendere lo spoglio delle schede. «Il voto è così scontato - ci conferma Carla Twitchell-Pincini - che ormai i candidati da noi non arrivano neanche più. Non fanno neanche più campagna. Sono soldi buttati». Twitchell-Pincini è valmaggese, di Moghegno, e dal 1949 vive negli States. È tra l’altro presidente della sezione ProTicino della California del Nord. E quella appena trascorsa, come per moltissimi californiani, è stata una giornata al cardiopalma. «Sono davvero sorpresa - ci spiega - che il risultato sia così tirato. È davvero una sorpresa. Pensavamo davvero che Biden avrebbe vinto piuttosto facilmente». Molti californiani faticano a capire come mai Trump sia così popolare in altre zone del Paese. Quattro anni fa, alla sua elezione, c’era perfino chi - utilizzando lo slogan #Calexit - lanciò una petizione per chiedere l’indipendenza. Certo, non tutta la California vota per i democratici (le contee più a nord e parte della Central Valley sono repubblicane), ma mercoledì sera Biden era in vantaggio con il 65,2% dei voti, raggiungendo percentuali quasi bulgare nelle città: 86,3% a San Francisco e 81,7% a Oakland (città della candidata alla vicepresidenza Kamala Harris), 71,6% a Los Angeles, 64,9% a Sacramento e 61,8% a San Diego. Dati provvisori ma emblematici. Twitchell-Pincini vive nella Contea di Marin, tra il Golden Gate e le cittadine di Napa e Sonoma, dove Biden ha preso l’84% dei voti. Abbastanza normale. La Bay Area è stata il rifugio degli scrittori beat, la culla dei Grateful Dead e del movimento hippie, la città di Harvey Milk e poi la sede dei più grandi giganti dell’informatica (che, ma probabilmente per motivi diversi, simpatizzano per i democratici).