Lady Huawei potrà tornare in Cina. Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria del colosso delle telecomunicazioni cinese, ha raggiunto infatti un accordo con il Dipartimento di Giustizia americano che - riporta il Wall Street Journal - le consentirà di rimpatriare dopo quasi tre anni di domiciliari in Canada su richiesta delle autorità statunitensi, che l’hanno accusata di aver violato le sanzioni all’Iran. I

n base all’intesa, Meng - figlia del fondatore e amministratore delegato di Huawei, Ren Zhengfei - potrebbe ammettere alcune responsabilità ottenendo però in cambio prima il rinvio e poi il ritiro delle accuse di frode mobiliare e bancaria. L’accordo si avvia a risolvere uno dei nodi di maggiore tensione nei rapporti fra Stati Uniti e Cina, le cui relazioni sono ulteriormente deteriorate nelle ultime settimane con l’intesa fra Washington, Gran Bretagna e Australia su sottomarini nucleari nell’area dell’indo-pacifico proprio per contrastare Pechino.

La soluzione del caso Lady Huawei potrebbe far tirare un sospiro di sollievo anche al Canada, finito al centro dello scontro Stati Uniti e Cina, e all’appena rieletto Justin Trudeau. L’arresto di Meng in risposta alla richiesta statunitense è stato in parte responsabile del crollo degli scambi commerciali fra Ottawa e Pechino, oltre che della detenzione di due cittadini canadesi in Cina che, secondo indiscrezioni, potrebbero ora essere rilasciati.