La decisione è stata adottata dopo che un gruppo di partiti - PHTK, Viv Haiti, Inite e Mochrena - hanno firmato un documento denominato Protocollo di intesa nazionale, in base al quale si dichiara che «per consenso, e nello spirito dell’articolo 149 della Costituzione, il presidente del Senato, Joseph Lambert, è stato scelto come presidente provvisorio della Repubblica».

Intanto i media hanno pubblicato una risoluzione adottata da otto dei dieci senatori ancora in carica, ma che non raggiungono un quorum sufficiente per legiferare, in cui si conferma la nomina di Lambert e si disconoscono i poteri del primo ministro ad interim, Claude Joseph.