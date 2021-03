In orbita altri 60 satelliti della costellazione Starlink per portare internet nelle aree più remote della Terra. Sono stati lanciati ieri da Cape Canaveral in Florida, e il primo stadio del razzo riutilizzabile Falcon 9 della SpaceX è rientrato con successo. Il numero complessivo di questi satelliti in orbita ammonta ora a 1.265, di cui 310 lanciati dall’inizio del 2021, come segnala il sito spaceflightnow.