Le sirene di allarme hanno risuonato nel primo pomeriggio a Tel Aviv. Subito dopo è stato udito rumore di esplosioni dall’alto e sono stati visti lampi in cielo. Il rumore è dovuto all’intercettamento dei razzi da parte de sistema di difesa Iron Dome. L’attacco su Tel Aviv, secondo i media, fa parte di una salva di razzi lanciata verso tutta la zona centrale di Israele. Sirene sono state fatte suonare, secondo i media, anche a Beer Sheva. Hamas ha rivendicato il lancio di razzi su Tel Aviv e la zona limitrofa. Lo ha detto Abu Obeida portavoce delle Brigate al-Qassam, ala militare di Hamas. Obeida ha aggiunto che le Brigate hanno avvisato le compagnie straniere di non volare in Israele «perché i due aeroporti Ben Gurion e Ramon (vicino Eilat) sono nel mirino delle Brigate». Hamas ha utilizzato i nuovi razzi denominati «Ayash250». Lo ha affermato sempre Abu Obeida. Sul sito della organizzazione ha pubblicato la fotografia di una batteria di questi razzi che, ha sostenuto, hanno una gittata di 250 chilometri. Secondo Abu Obeida, sono stati lanciati da Gaza anche verso l’aeroporto internazionale Ramon, a nord di Eilat.