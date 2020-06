Un nuovo attacco con razzi Katyusha è stato compiuto da non meglio precisati uomini armati contro la super-fortificata Zona Verde di Baghdad dove ha sede, tra l’altro, l’ambasciata statunitense in Iraq. Lo rendono noto media panarabi secondo cui non ci sono vittime e secondo cui nessuna sigla ha finora rivendicato l’attacco.

L’attacco registratosi nella notte contro la Zona Verde si inserisce nell’inasprimento della tensione tra Stati Uniti e Iran, paese che ha una influenza diretta in Iraq. Da ottobre a oggi sono più di 30 gli attacchi con razzi contro basi militari e interessi americani in Iraq. Gli Stati Uniti hanno ucciso il 3 gennaio scorso in un raid aereo a Baghdad il generale iraniano Qasem Soleimani e altri esponenti del sistema di potere iracheno filo-iraniano in Iraq.