La Corea del Nord ha lanciato in mare un «proiettile non identificato». Lo hanno reso noto i militari della Corea del Sud. Si tratta del primo test del genere effettuato da Pyongyang nel nuovo anno.

Il proiettile è stato sparato nel mare a est della penisola, hanno dichiarato i capi di Stato Maggiore di Seul in una nota, senza fornire ulteriori dettagli.

Questo nuovo test arriva dopo che Pyongyang non ha risposto all’offerta di Washington di incontrare i funzionari statunitensi per negoziati. In un importante incontro del partito di governo la scorsa settimana, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato la sua volontà di rafforzare le capacità militari del suo Paese, che è ancora sotto sanzioni internazionali.