L’ultima intemperanza è la nona dimostrazione di forza ostentata dalla Corea del Nord nel 2022, maturata a meno di una settimana dal test presentato come di sviluppo di un «satellite da ricognizione», ma che la Corea del Sud ha semplicemente classificato come un lancio di missili balistici.

Le recenti attività «da parte del Nord rappresentano una minaccia significativa non solo per la comunità internazionale, ma anche per la pace e la stabilità nella penisola coreana», ha affermato il Comando in una dichiarazione. «Esortiamo vivamente il Nord a fermarsi immediatamente», ha ammonito aggiungendo che per i dettagli sul missile le autorità di intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti «stanno conducendo un’analisi dettagliata».