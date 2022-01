La Corea del Nord ha lanciato «un proiettile ancora non meglio identificato» verso il mar del Giappone. Lo affermano i militari di Seul.

Martedì, in particolare, il Nord ha detto di aver lanciato con successo, sotto la supervisione del leader Kim Jong-un, un vettore ipersonico.

Nel frattempo, in una dichiarazione diffusa dall’agenzia ufficiale Kcna, un portavoce del ministero degli Esteri ha affermato che il test missilistico di martedì, rivendicato come fatto con un nuovo modello ipersonico, è stato un «esercizio del diritto all’autodifesa», avvertendo che «se gli Usa adottano una tale posizione conflittuale, la Corea del Nord sarà costretta a reagire in modo più forte e deciso».