L’intera zona era stata blindata fin dalle prime luci del mattino e la celebre Fontana ripulita ed addobbata per le grandi occasioni con un tappeto guida azzurro a segnare l’ingresso alla vasca presidiato da due carabinieri in alta uniforme.

Ma un imprevisto ha rischiato di rovinare il maquillage appena rifatto alla fontana: poco prima all’arrivo dei big, capitanati dal premier Mario Draghi, un gabbiano dispettoso si è messo furiosamente a beccare una cornacchia nel bel mezzo del monumento tra gli sguardi divertiti di cameraman e forze dell’ordine assiepati nella piazza. «Stanno a arrivà....» ha urlato qualcuno in romanesco e in un batter d’occhio un volenteroso armato di pompa ad acqua ha provveduto a ripulire i pregiati marmi.

Poco dopo le 9 il padrone di casa, Draghi, seguito dagli altri leader si sono posizionati dando le spalle alla fontana per il lancio della monetina da un euro con l’Uomo vitruviano coniata appositamente per il summit.

Quindi, sono scattati i flash per immortalare i leader in una foto di gruppo che - insieme a quella fatta ieri con gli operatori sanitari protagonisti della pandemia - è destinata a diventare una delle icone di questo G20 romano.

Subito dopo il lancio la cancelliera tedesca sorridendo, ha immerso una mano nella Fontana. Chissà, forse consapevole che il primo a compiere questo gesto, come concordano molte fonti, fu nell’800 un suo connazionale, il noto archeologo Wolfang Helbig, che nel lasciare Roma dopo un lungo soggiorno decise di lanciare una vecchia monetina nella Fontana di Trevi come buon auspicio per far presto ritorno nella città dei Papi. C’è anche chi dice a quelle monetine vadano affidati dei desideri perché si avverino.