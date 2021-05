In mattinata, alcune persone hanno lanciato sassi dal lato marocchino contro agenti della Guardia Civil spagnola schierati alla frontiera. Questi hanno risposto con spari in aria dissuasori, riporta l’agenzia di stampa Efe.

Molti migranti hanno passato la notte per le strade di Ceuta, una città di circa 85.000 abitanti. Anche stamattina buona parte di loro rimane per le strade, riporta la Efe. Abitanti dell’enclave manifestano preoccupazione per il fatto che molti non hanno mascherine e temono complicazioni dal punto di vista sanitario.