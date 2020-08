Sale a sei il bilancio delle vittime a causa dell’uragano Laura. L’uragano si è abbattuto in Louisiana come categoria 4, il più potente ad aver mai colpito lo Stato, e con venti di forza superiore a 240 km/h. Circa 700 mila residenti tra Louisiana e Texas sono ancora al buio mentre otto milioni di persone sono sotto allerta allagamenti a causa delle forti piogge. Laura è ora declassata a depressione tropicale e si muove verso il Missouri. Intanto c’è allarme tornado in stati come il Mississippi e l’Arkansas.