L’uragano Laura dovrebbe diventare di categoria 4 nelle prossime ore ed essere «potenzialmente catastrofico» per Texas e Louisiana, causando danni e perdite economiche per 20-25 miliardi di dollari. Sono le stime degli analisti, secondo i quali per chi abita nelle aree che Laura dovrebbe toccare non c’è altra soluzione che scappare, a prescindere dalle preoccupazioni per il coronavirus.