Lavavano i tamponi nasali per la COVID-19 e li utilizzavano nuovamente per testare i passeggeri in partenza all’aeroporto di Medan, in Indonesia. Con questa accusa sono stati arrestati cinque impiegati di una casa farmaceutica e, come riporta la BBC, secondo la polizia circa 9 mila persone potrebbero essere state sottoposte ai controlli con bastoncini riutilizzati. Ora Kimia Farma, società a controllo statale, rischia una potenziale causa legale da parte dei viaggiatori.