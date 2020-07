Un cittadino di Singapore si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di lavorare come agente segreto per conto della Cina: secondo quanto riporta la Bbc, funzionari statunitensi hanno reso noto che l’uomo - Jun Wei Yeo - era stato accusato di usare la sua attività di consulenza politica nel Paese come facciata per raccogliere informazioni per l’intelligence cinese.