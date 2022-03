(AGGIORNAMENTO 11.40)

Le forze separatiste filo-russe della Repubblica popolare di Donetsk hanno circondato Mariupol: lo ha annunciato il portavoce della milizia separatista Eduard Basurin. «Mariupol è stata circondata. Le forze armate continueranno ad avanzare in quest’area per porre fine ai bombardamenti delle aree residenziali», ha detto Basurin al canale televisivo Rossiya 24, secondo quanto riportano le agenzie russe Tass e Interfax.

(AGGIORNAMENTO 11.35)

L’Ucraina sta ritardando la ripresa dei negoziati con la Russia «su ordine degli Stati Uniti». Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass. Lo stesso Lavrov ha avvertito in un’intervista ad Al Jazeera che «una Terza Guerra Mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante».

(AGGIORNAMENTO 11.23)

Yanukovich a Minsk, Mosca lo vuole presidente. L’ex presidente ucraino Viktor Yanukovich è a Minsk, capitale della Bielorussia. Lo scrive su Twitter «Kyiv Post», aggiungendo che il Cremlino vuole farlo presidente dell’Ucraina. Il tweet è accompagnato da una foto di Yanukovich sorridente insieme al presidente russo Putin. Yanukovich è stato presidente dell’Ucraina dal 2010 al 2014. Il suo governo venne rovesciato a seguito di un’ondata di proteste popolari. Intanto l’oppositore russo Alexei Navalny, detenuto in un carcere, ha invitato i russi a organizzare proteste quotidiane contro la campagna militare di Mosca in Ucraina. L’annuncio è stato fatto da parte del suo portavoce su Twitter, riferisce il Guardian. «Alexei Navalny chiede alle persone di uscire e protestare contro la guerra ogni giorno alle 19 e nei fine settimana alle 14» nelle «piazze principali delle vostre città, ovunque voi siate», ha scritto la portavoce Kira Yarmysh. Il movimento di Navalny aveva precedentemente chiesto una campagna di disobbedienza civile per protestare contro l’invasione russa del suo vicino.

(AGGIORNAMENTO 10.56)

la Russia è pronta a continuare oggi i colloqui. Il Cremlino ha annunciato che una delegazione russa è pronta a continuare i colloqui di pace con l’Ucraina mentre l’invasione di Mosca del paese filo-occidentale entra nel suo settimo giorno. La delegazione russa arriverà nel tardo pomeriggio di oggi ai colloqui con i rappresentanti dell’Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov stando alla Tass. «La nostra delegazione sarà lì nel tardo pomeriggio. Aspetterà i negoziatori ucraini. La nostra delegazione sarà pronta per continuare la conversazione stasera», ha sottolineato. Il portavoce del Cremlino ha rifiutato di chiarire il luogo dell’incontro. In precedenza, una fonte russa interpellata dall’agenzia di stampa Interfax aveva definito «improbabile» che un secondo round di colloqui tra una delegazione russa e una ucraina si svolga oggi. «Molto probabilmente, ciò accadrà alla fine della settimana. Uno scenario più realistico è una data più vicina a venerdì se la parte ucraina darà una risposta affermativa oggi o domani», aveva precisato la fonte. La Tass da parte sua afferma che i colloqui «non sono stati cancellati ma rinviati».

(AGGIORNAMENTO 10.35)

Von der Leyen: «Chi fugge dalle bombe di Putin è benvenuto». «L’Europa è al fianco di coloro che hanno bisogno di protezione. Tutti coloro che fuggono dalle bombe di Putin sono i benvenuti in Europa. Offriremo protezione a chi cerca riparo e aiuteremo chi cerca un modo sicuro per tornare a casa». Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando la proposta di Bruxelles per sostenere le persone in fuga dalla guerra in Ucraina. «Dall’invasione militare russa dell’Ucraina, oltre 650 mila persone sono fuggite nei vicini Stati membri dell’UE», sottolinea Bruxelles. L’esecutivo comunitario presenta anche linee guida per una migliore gestione degli arrivi alle frontiere con l’Ucraina e raccomanda l’istituzione di «corsie speciali di sostegno di emergenza per incanalare gli aiuti umanitari».

(AGGIORNAMENTO 09.50)

Il sindaco di Kherson smentisce la conquista della città. Notizie contraddittorie sulla città portuale meridionale ucraina di Kherson, vicina alla Crimea, che le forze armate russe stamani hanno asserito di aver completamente conquistato: il sindaco della città su Facebook ha dichiarato: «Siamo ancora ucraini. Siamo saldi». Il governatore della regione di Kherson ha detto da parte sua che la città è «circondata» dai russi, di fatto contraddicendo la notizia della conquista. Entrambe le fonti ucraine sono riportate dalla BBC. Anche il ministero della Difesa britannico aveva scritto sul suo account Twitter che le città meridionali ucraine di Kherson e Mariupol erano circondate dalle forze russe. In precedenza i militari russi avevano invece affermato di aver conquistato la città strategica di Kherson, nel sud dell’Ucraina. «Le divisioni delle forze armate russe hanno preso il pieno controllo del centro regionale di Kherson», aveva detto il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov in tv secondo quanto riporta l’Afp.

(AGGIORNAMENTO 09.46)

«Improbabili colloqui Kiev-Mosca oggi». Secondo una fonte interpellata dall’agenzia di stampa Interfax è «improbabile» che un secondo round di colloqui tra una delegazione russa e una ucraina si svolga oggi. «Molto probabilmente, ciò accadrà alla fine della settimana», ha riferito. «Uno scenario più realistico è una data più vicina a venerdì se la parte ucraina darà una risposta affermativa oggi o domani», ha affermato la fonte sentita da Interfax. La Tass afferma da parte sua che i colloqui «non sono stati cancellati ma rinviati».

(AGGIORNAMENTO 09.43)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato oggi che quasi 6.000 russi sono stati uccisi nei primi sei giorni dell’invasione di Mosca, e che il Cremlino non sarà in grado di prendere il suo paese con bombe e attacchi aerei. Riferendosi all’attacco della Russia a Babyn Yar - il luogo di un massacro di ebrei nella seconda guerra mondiale da parte delle truppe di occupazione tedesche e degli ausiliari ucraini - Zelenskiy ha detto: «Questo attacco dimostra che per molte persone in Russia la nostra Kiev è assolutamente straniera. Non sanno nulla di Kyiv, della nostra storia. Ma hanno tutti l’ordine di cancellare la nostra storia, cancellare il nostro paese, cancellare tutti noi».

(AGGIORNAMENTO 09.40)

La Commissione europea ha proposto di concedere una protezione temporanea alle persone che fuggono dalla guerra in Ucraina, compreso un permesso di soggiorno e l’accesso al lavoro e all’assistenza sociale. Lo riferisce il Guardian. Progettata per affrontare gli arrivi di massa di sfollati nell’UE, la nuova legislazione fornirà lo stesso livello di protezione in tutti gli stati membri. La proposta, che era stata precedentemente annunciata, sarà discussa dai ministri degli interni dell’UE giovedì.

(AGGIORNAMENTO 09.21)

L’appello di Zelensky agli ebrei: «Non restate in silenzio». Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha fatto appello agli ebrei di tutto il mondo perché non restino in silenzio di fronte all’attacco russo all’Ucraina. «Mi sto rivolgendo ora agli ebrei nel mondo. Non vedete quello che sta succedendo? Per questo è importante che milioni di ebrei in tutto il mondo non restino in silenzio proprio ora», ricordando come «il nazismo è nato nel silenzio». «Quindi gridate la morte dei civili. Gridate per la morte degli ucraini», ha esortato Zelensky, egli stesso di famiglia ebraica. Ieri il razzo che ha colpito la torre della tv a Kiev ha danneggiato il memoriale della Shoah di Babyn Yar. E nella pioggia di fuoco è stato colpito anche il cimitero del più importante memoriale della Shoah nel Paese, a poche centinaia di metri, dove i nazisti sterminarono oltre 30’000 ebrei. Lo scorso ottobre il Capo dello Stato israeliano Isaac Herzog si era recato in visita a Babyn Yar, nell’ottantesimo anniversario del massacro e vi aveva pronunciato un discorso alla presenza del presidente Zelensky.

(AGGIORNAMENTO 09.15)

Sberbank lascia il mercato europeo. La banca russa Sberbank, sanzionata da UE e USA per l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe del Cremlino, ha deciso di lasciare il mercato europeo: lo riporta l’agenzia Interfax citando un comunicato di Sberbank.

(AGGIORNAMENTO 08.35)

Mosca: «Truppe russe hanno conquistato città di Kherson». I militari russi affermano di aver conquistato la città strategica di Kherson, nel sud dell’Ucraina. «Le divisioni delle forze armate russe hanno preso il pieno controllo del centro regionale di Kherson», ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov in tv secondo quanto riporta l’AFP. In precedenza, il ministero della Difesa britannico aveva scritto sul suo account Twitter che le città meridionali ucraine di Kherson e Mariupol erano probabilmente circondate dalle forze russe.

(AGGIORNAMENTO 08.30)

Le autorità ucraine hanno riportato un attacco missilistico russo avvenuto intorno alle 8 (ora ucraina) che ha colpito un edificio della polizia e un’università a Kharkiv questa mattina. Il servizio statale per le emergenze ha caricato una serie di foto che mostrano vigili del fuoco e squadre di soccorso che combattono un incendio che si propaga dalla cima di un grande edificio. Lo riporta il Guardian.

(AGGIORNAMENTO 08.03)

Oleh Sinehubov, sindaco di Kharkiv riferisce di 21 persone uccide e 112 feriti a seguito degli attacchi. Almeno 21 persone sono state uccise e 112 ferite nei bombardamenti nella seconda città più popolosa dell’Ucraina, ha dichiarato il sindaco. Durante la notte, le posizioni della difesa ucraina erano «costantemente sotto il tiro del fuoco nemico, dell’aviazione, dell’artiglieria a reazione e delle armi da fuoco», ha detto Sinehubov in un aggiornamento sulla sua pagina ufficiale di Facebook questa mattina. Sinehubov ha detto che i settori nord-est e nord della città sono stati attaccati, confermando un attacco a un ospedale militare.

(AGGIORNAMENTO 07.39)

Questa mattina a Kiev risuona ancora l’allarme delle sirene da raid aereo. Lo riporta il «Kyiv Independent».

(AGGIORNAMENTO 07.35)

Le Nazioni Unite, secondo quanto riporta la BBC, hanno reso noti i dati sulle vittime civili della guerra in Ucraina. Almeno 136 civili sono stati uccisi nell’invasione, anche se il numero reale di persone è probabilmente molto più alto. Tra queste vittime, vi sarebbero 13 bambini. Mentre il costo umano aumenta, il Guardian riporta i dettagli su alcuni dei civili che sono morti. Essi includono Polina di 10 anni, che è stata uccisa a Kiev insieme ai membri della sua famiglia da presunti «sabotatori russi», e le insegnanti di scuola secondaria Yelena Ivanova e Yelena Kudrin, che sono morte durante un bombardamento a Goldovka.

(AGGIORNAMENTO 07.23)

Nella notte è arrivato anche l’atteso primo discorso sullo Stato dell’Unione di Joe Biden. Accolto alla Camera da standing ovation e applausi bipartisan, il presidente americano ha mandato messaggi chiari a Vladimir Putin, definendolo un «dittatore» che «pagherà un prezzo alto» per l’invasione dell’Ucraina. «Nelle battaglie contro le autocrazie, le democrazie sono unite», ha aggiunto. Poi l’annuncio anche della chiusura dello spazio aereo USA alle compagnie russe e l’avvertimento agli oligarchi di Mosca: «vi sequestreremo yacht, appartamenti lussuosi e jet privati». Tante le bandiere gialloblù esposte fuori e dentro la Camera, dove era presente anche l’ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova. Molte deputate hanno omaggiato l’Ucraina indossando completi con i colori dell’Ucraina.

(AGGIORNAMENTO 07.18)

Il secondo round di colloqui tra Ucraina e Mosca per cercare di arrivare a una tregua, previsto per oggi, dovrebbe tenersi in Bielorussia: è quanto risulta da informazioni ottenute dalla Tass. Dopo il primo incontro avvenuto lunedì sul confine tra Ucraina e Bielorussia, questo dovrebbe aver luogo nell’area occidentale di Bialowieza Forest del Paese: «tuttavia non c’è ancora certezza sull’evento», sottolinea l’agenzia di stampa russa.

E’ però un’alba cupa quella che apre la giornata in cui le delegazioni si incontreranno per la seconda volta cercando di trovare un punto di incontro nella crisi che sta devastando Kiev. Nella notte a Kharkiv, città nella zona est del Paese pesantemente colpita ieri dai bombardamenti, sono arrivati i paracadutisti dell’esercito russo. Secondo quanto riportato dall’esercito ucraino, i militari avrebbero attaccato un ospedale, mentre per le strade si registrano gli ennesimi scontri a fuoco. Poco prima un missile aveva centrato invece un condominio a Zhytomyr, un centinaio di chilometri ad ovest di Kiev. L’ordigno si è schiantato non lontano dall’ospedale locale, secondo quanto riferito dal consigliere del ministero dell’Interno, Anton Gerashchenko. Quattro le persone decedute e almeno tre i feriti.

(AGGIORNAMENTO 06.59)

Gli Stati Uniti bandiranno i voli russi dal loro spazio aereo, lo ha confermato il presidente Joe Biden. La decisione segue la mosse analoghe fatte dall’Unione Europea e dal Canada. Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti e la Federal Aviation Administration hanno detto che l’ordine di bloccare aerei e compagnie aeree russe dall’entrare e utilizzare tutto lo spazio aereo degli Stati Uniti saranno pienamente in vigore entro la fine di oggi, mercoledì.

(AGGIORNAMENTO 06.40)

Incendio in un ospedale di Kharkiv durante la notte. Stanno arrivando nuovi aggiornamenti sull’incendio che avrebbe colpito nella notte un ospedale a Kharkiv. Secondo un comunicato di allerta emesso poco prima delle 3 del mattino dall’agenzia statale per le comunicazioni speciali dell’Ucraina, i soldati russi avrebbero attaccato un ospedale del centro medico militare nel nord della città. Il capo della polizia della regione di Kharkiv, Volodymyr Tymoshko, ha detto ai giornalisti mercoledì che nessuna truppa ucraina è stata uccisa nello scontro a fuoco, riferisce la BBC. «Attualmente la situazione vicino all’ospedale è sotto controllo, la sicurezza è stata rafforzata», ha detto, secondo i media ucraini.

(AGGIORNAMENTO 06.33)

Violenti scontri sono stati riportati anche a Kherson, una città sul Mar Nero nel sud dell’Ucraina, dove il sindaco ha detto che le forze russe hanno preso il controllo della stazione ferroviaria e del porto nelle prime ore di mercoledì. Ci sono stati anche rapporti che la città portuale strategicamente importante sul Mar d’Azov, Mariupol, è stata circondata dalle truppe russe.

(AGGIORNAMENTO 06.28)

Le città assediate dell’Ucraina sono state sottoposte a un bombardamento più pesante durante la notte, dopo che i comandanti russi, di fronte alla strenua resistenza, hanno intensificato il bombardamento delle aree urbane. Lo riporta il Guardian. I capi della sicurezza ucraina hanno detto questa mattina che i paracadutisti russi sono atterrati a Kharkiv e si sono impegnati in pesanti combattimenti con le forze ucraine. Le autorità ucraine hanno riportato che alle 3 del mattino circa, ora locale, le truppe aeree russe sono atterrate. «Un gruppo di sbarco russo è atterrato a Kharkiv», si legge in un allarme dell’agenzia statale di comunicazioni speciali dell’Ucraina poco prima delle 3 del mattino. L’agenzia ha detto che i soldati hanno attaccato l’ospedale del centro medico clinico militare, aggiungendo che una «battaglia è scoppiata tra gli invasori e i difensori ucraini».

IL PUNTO ALLE 06.00

Durante la notte due persone sono state uccise da un missile russo a Zhytomyr, 120 km a ovest di Kiev, mentre tre persone sono rimaste ferite. Il missile avrebbe dovuto colpire una vicina base aerea ma è finito su un quartiere residenziale. Ne ha dato notizia Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino, sul suo canale Telegram. A suo dire, l’attacco è partito dalla Bielorussia.

Mentre - notizia giunta sempre durante la notte - le truppe russe in Crimea sembrerebbero non intenzionate a combattere.

Ieri in serata le forze russe stavano bombardando diversi quartieri di Kiev e Vyshneve, un centro abitato ad un paio di chilometri dalla capitale. Lo scrive il Kyiv Idependent nel suo profilo Twitter citando il Servizio statale per le comunicazioni speciali dell’Ucraina. I quartieri attualmente sotto attacco, precisa la stessa fonte, sono Rusanivka, Kurenivka, Boiarka e l’area vicino all’aeroporto internazionale di Kiev. Una forte esplosione è stata inoltre sentita anche a Bila Tserkva, una città nella regione di Kiev, dove è stato colpito un deposito di carburante.

Mentre le autorità ucraine hanno affermato di aver annientato un gruppo d’élite di combattenti ceceni che stavano complottando per assassinare il presidente Volodymyr Zelensky. Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, ha dichiarato ieri sera durante un discorso televisivo che l’unità «che è venuta per uccidere il nostro presidente, è stata eliminata», ha riferito online il quotidiano britannico Daily Mail.





