Il caso

Sono i più fragili tra i fragili e le loro famiglie, già spaventate per le gravi malattie dei loro figli, ora devono affrontare anche la paura della guerra – Il conflitto in corso in Ucraina ha tanti volti, questo è uno di quelli più brutti – Ma c’è speranza: Soleterre Onlus, in collaborazione con Zaporuka, li sta mettendo in salvo – E c’è anche una nuova «casa»