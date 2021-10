Sebastian Kurz ha dal canto suo assicurato piena collaborazione al suo successore. «Non sono un cancelliere ombra», ha ribadito. «Sosterrò il governo come capogruppo e segretario del partito per il meglio dei nostri cittadini», ha proseguito, annunciando che nei prossimi giorni si impegnerà per garantire il passaggio di consegne. Kurz giurerà giovedì da parlamentare. Infine, ha ribadito che confuterà le accuse sollevate contro di lui. La dichiarazione programmatica di Schallenberg è prevista per domani.