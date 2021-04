La Danimarca abbandona definitivamente il vaccino anti-COVID di AstraZeneca. La conferma della notizia, diffusa stamane dalla tv pubblica, è arrivata dalle autorità sanitarie nazionali. Il Paese scandinavo è il primo in Europa a rinunciare al farmaco realizzato dalla compagnia anglo-svedese. La Danimarca rinuncia definitivamente al vaccino AstraZeneca contro la COVID-19 a causa dei suoi «rari» ma comunque «gravi» effetti collaterali, hanno annunciato oggi le sue autorità sanitarie. Nonostante le posizioni espresse dall’agenzia europea del farmaco, l’EMA, e dall’organizzazione mondiale della sanità (OMS) a favore dell’utilizzo del farmaco anglo-svedese, «la campagna di vaccinazione in Danimarca continuerà senza il vaccino AstraZeneca», ha spiegato il direttore dell’Agenzia nazionale per la salute, Soren Brostrom, durante una conferenza stampa.

Un’anticipazione di questa notizia era arrivata dall’emittente televisiva pubblica Tv2, che aveva citato fonti anonime. «La Danimarca sospenderà definitivamente l’uso del vaccino anti-COVID di AstraZeneca», ha affermato l’emittente pubblica danese, aggiungendo poi che in giornata sarebbe stato diffuso un programma aggiornato delle vaccinazioni, nel quale il farmaco della compagnia anglo-svedese non sarebbe stato più incluso. Tv2, sul proprio sito, ha spiegato di aver ricevuto questa informazione da fonti anonime, ma ha deciso di pubblicarla ritenendola rilevante per il pubblico. L’utilizzo di AstraZeneca in Danimarca era stato sospeso l’11 marzo, per approfondire i possibili legami tra il vaccino ed episodi di coaguli, rari ma gravi. Con l’esclusione di AstraZeneca, secondo gli esperti citati dal Copenaghen Post, il programma di vaccinazione potrebbe non essere completato prima della fine dell’anno.