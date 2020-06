Le autorità sanitarie: «Trump rimandi il comizio»

Il responsabile del Dipartimento della Sanità di Tulsa, in Oklahoma, si augura che Donald Trump cancelli il suo comizio in città del prossimo 20 giugno alla luce dell’aumento dei casi di coronavirus.

«Mi auguro venga rimandato fino a quando il virus non sarà più una grande preoccupazione come lo è ora», afferma Bruce Dart al Tulsa World.

«Ritengo che sia un onore per Tulsa essere visitata da un presidente ma non durante una pandemia. Sono preoccupato per la nostra capacità di proteggere chi partecipa a un evento con molte persone e al chiuso, e sono preoccupato anche dalla nostra capacità di assicurare la salute del presidente», mette in evidenza Dart.