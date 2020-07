Dunque, ricapitoliamo. L’onda lunga delle proteste contro la violenza della polizia americana sui neri ha generato – oltre alle sacrosante proteste - numerose reazioni a volte sorprendenti. Ricordiamo che le rivolte sono state scatenate dall’uccisione di George Floyd, morto soffocato il 25 maggio 2020 nella città di Minneapolis perché un agente gli ha premuto un ginocchio sul collo per molti minuti mentre era a immobilizzato terra. Ecco una carrellata di alcune delle iniziative meno prevedibili.

I Moretti

Il caso più noto alle nostre latitudini riguarda i «Moretti» (in tedesco «Mohrenköpfe», teste di moro) che diversi grandi magazzini svizzeri hanno preferito ritirare dagli scaffali. Secondo il produttore Richterich, la parola «Mohr» non avrebbe niente a che vedere con la pelle scura, ma è un soprannome affibbiato da centinaia di anni agli abitanti di Laufen (BL), dove ha sede la ditta. La radice del vocabolo, si giustificano, sarebbe Moor, un’antica parola usata per designare i cinghiali. Resta che sulla carta alu che li avvolge a volte sono stati rappresentati dei neri.

Il pesce razzista

Tralasciando gli abbattimenti o i danneggiamenti alle statue dedicate a personalità ritenute razziste (da Cristoforo Colombo in varie città USA a re Leopoldo in Belgio, da De Pury a Neuchâtel a Indro Montanelli a Milano) merita una menzione, per originalità, l’incidente occorso a Copenhaghen alla celeberrima statua della Sirenetta nei giorni scorsi, con la scritta «pesce razzista». Non è chiaro chi l’abbia fatto e perché. La Sirenetta, inoltre, è un personaggio di fantasia, protagonista della nota fiaba di Hans Christian Andersen.

I Washington Redskin

Nella National Football League americana, i Washington Redskins hanno annunciato una svolta e, sotto le crescenti pressioni, hanno aperto alla possibilità di cambiare nome rimuovendo quel «pellerossa» offensivo nei confronti dei nativi americani. Secondo indiscrezioni, il cambio di nome è imminente ed entrerà in vigore nella stagione 2020. In realtà la controversia sul nome Redskins va avanti da anni.

Mississippi, la nuova bandiera

In Mississippi il governatore repubblicano Tate Reeves ha firmato la legge che cancella i simboli confederati dalla storica bandiera dello Stato. Era l’ultimo vessillo americano in cui figuravano gli emblemi di un passato considerato razzista e legato all’oppressione dell’epoca della schiavitù. «Questo è un nuovo giorno per il Mississippi», esultano i promotori della legge.

Via i prodotti sbiancanti

La Johnson & Johnson ha smesso di vendere i prodotti sbiancanti per la pelle. L’azienda farmaceutica statunitense ha comunicato il 22 giugno che «le conversazioni delle ultime settimane hanno evidenziato che alcuni nomi dei nostri prodotti e alcune affermazioni sulle linee Neutrogena e Clean & Clear contro le macchie scure suggeriscono che il bianco sia migliore del colore naturale della pelle».

