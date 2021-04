«Ho provato in tutti i modi a scappare rimanendo in Italia, ma non ce la facciamo. Avevamo poche alternative e abbiamo scelto la Spagna anche se avrei preferito poter andare nella seconda casa qui»: sono simili le storie che raccontano i passeggeri in partenza da Malpensa oggi per Fuerteventura e Tenerife. Una pausa di caldo e mare da lockdown e COVID nelle vacanze pasquali. E pazienza se, al ritorno, è prevista una mini quarantena.

«Vado a Tenerife con le bambine, non vedevo l’ora. Soprattutto le ragazze non ce la facevano più a stare in casa» spiega una mamma. «Andiamo in vacanza finalmente. Un po’ di respiro e tranquillità» le fa eco un gruppo di amici in partenza per le Canarie.