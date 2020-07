Tra i sintomi neurologici osservati anche una patologia neurologica rara, chiamata encefalomielite acuta disseminata, che si caratterizza per un processo infiammatorio a carico di cervello e midollo spinale. Si tratta di una sindrome rara, normalmente nell’ospedale londinese si registra non più di un caso al mese ma durante l’emergenza coronavirus la frequenza è passata a un caso a settimana.

Secondo i dati preliminari raccolti finora dal gruppo, il virus non agirebbe danneggiando direttamente il cervello ma provocando una risposta immunitaria dannosa per il sistema nervoso. Gli esperti raccomandano di vigilare sulla comparsa di sintomi neurologici anche a posteriori in caso di COVID-19 e anche nei pazienti non gravi.