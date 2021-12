Se la crisi climatica è il futuro verso il quale viaggiamo, abbiamo due sonde che ci stanno inviando segnali continui dal pianeta che abiteremo più avanti nel secolo: i due poli. Artico e Antartide sono le sentinelle del clima che verrà, anteprima del cambiamento in corso. La World Meteorological Organization ha appena omologato le due temperature record del 2020, la più alta mai fatta registrare in Artico (i 38° C nella città siberiana di Verkhoyansk, una spaventosa oscillazione di 10°C) e in Antartide (i 18,3° C nella base Esperanza). Ma i segnali di collasso sono molto più radicali e profondi di quello che raccontano i due giorni più caldi mai misurati alle estremità della Terra. La preoccupazione più grande in questo momento arriva dal Thwaites, un immenso ghiacciaio antartico che, secondo gli scienziati della International Thwaites Glacier Collaboration, nei prossimi cinque anni potrebbe frantumarsi «come il parabrezza di un’automobile». Una serie di crepe che si allargano, la fragilità aumenta estate dopo estate, poi basta uno scossone minimo, un dosso, e viene giù tutto insieme.

Pericolosamente instabile

Il Thwaites è un gigante bianco, è grande quattro volte più della Svizzera, gli esperti gli hanno affibbiato da tempo il poco rassicurante nomignolo di «ghiacciaio dell’apocalisse», si trova nel mare di Amundsen, nella parte occidentale dell’Antartide. Negli anni, la rapidità della sua fusione ne ha fatto «un’icona dei cambiamenti climatici», come scrive Nature. Già oggi perde 50 miliardi di tonnellate di ghiaccio all’anno e, da solo, contribuisce al 4% di tutto l’attuale innalzamento dei mari del mondo. Il problema è che la situazione potrebbe accelerare nel decennio in corso. Le fratture dovute alle alte temperature e al flusso di acqua più calda dall’oceano lo stanno rendendo pericolosamente instabile. Le ricognizioni satellitari e sul campo hanno individuato un punto di rottura nella piattaforma orientale di Thwaites, un tempo considerata così stabile da essere una barriera contro il collasso, come un sigillo di sicurezza. Se quel fronte si spacca, il ritmo di perdita di ghiaccio potrebbe triplicare. Il risultato sarebbe catastrofico. Secondo i risultati del rapporto, a quel punto ci troveremmo con un potenziale innalzamento del livello del mare di 65 centimetri (il ritmo attuale è di poco più di 9 centimetri all’anno). Nello scenario peggiore, sono 800 milioni gli esseri umani che non potrebbero più rimanere dove vivono attualmente, sparsi in ogni continente, da New York e Miami a Bangkok, Dacca e Shanghai.

La spedizione

Lo scenario più apocalittico per il ghiacciaio dell’apocalisse è considerato lontano secoli, ma sono calcoli fatti con l’attuale ritmo di fusione. Per questo motivo, da decenni c’è un faro scientifico puntato sul Thwaites. Sapevamo che fosse una bomba di ghiaccio innescata e pronta a esplodere, ma solo ora stiamo conoscendo i dettagli dell’ordigno, come funziona, che tempi ha, quali sono i suoi fili. Il merito è della più grande spedizione scientifica mai condotta da quelle parti. Un gruppo di 100 ricercatori ha fatto base sul ghiacciaio e ha iniziato a studiarne da vicino le dinamiche. È uno sforzo congiunto, finanziato con 50 milioni di dollari dagli Stati Uniti (U.S. National Science Foundation) e dal Regno Unito (U.K. Natural Environment Research Council). I risultati hanno iniziato a essere pubblicati e comunicati e le notizie sono queste: pessime. Il sigillo di sicurezza del ghiacciaio, la barriera che lo teneva stabile, è una montagna sottomarina a 40 chilometri nel mare. Il tappo non è saltato, ma si è allontanato dalla bottiglia, secondo i dati raccolti dai ricercatori, proprio a causa del lavorio sottomarino dell’acqua oceanica più calda. A questo punto hanno iniziato a formarsi le crepe: una di queste, ribattezzata «the dagger», il pugnale, puntava dritto dove si trovava uno dei campi di ricerca. «Non era abbastanza veloce da costringerci a spostarci, ma comunque ci ha fatto venire un colpo», ha detto Erin Pettit, glaciologa della Oregon State University. «È enormemente sorprendente vedere le cose cambiare così rapidamente».

I cambiamenti in corso

Il prossimo fronte di ricerca per il 2022 è l’esplorazione subacquea: se il problema è idraulico, bisogna andare a vedere dove ci sono il guasto e la perdita. Lo strumento d’elezione sarà un sottomarino giallo a guida autonoma, varato con il nome di Boaty McBoatface, che farà spedizioni che potranno durare fino a quattro giorni consecutivi per raccogliere dati sulla temperatura dell’acqua, la sua direzione e le sue turbolenze, per perfezionare il modello previsionale, lo strumento che ci dice cosa possiamo aspettarci nei prossimi cinque, dieci o cinquant’anni dal ghiacciaio dell’apocalisse.

La situazione è preoccupante anche all’estremo opposto, in Artico. Ogni anno la National Oceanic and Atmospheric Administration americana fa un rapporto sullo stato della situazione a nord. Quello del 2021 è appena uscito e il risultato è questo: «Ci sono coerenti, allarmanti e innegabili cambiamenti in corso», hanno scritto gli scienziati nella Arctic Report Card 2021. Le temperature al Polo Nord aumentano il doppio rispetto alla media terrestre (che è di 1,1° C), i castori aumentano il loro areale approfittando del caldo, gli incendi devastano ogni anno le terre congelate della Siberia e la tundra sta diventando più verde e rigogliosa. Così, a settentrione, anche un aumento della vegetazione può essere considerato una frattura che ci racconta il clima che verrà.

©CdT.ch - Riproduzione riservata