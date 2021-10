In tre Paesi europei su quattro le curve dell’incidenza dei positivi per l’epidemia di COVID-19 sono in crescita; e in Bulgaria e in Russia da sei settimane la crescita è di tipo esponenziale: lo indicano le analisi del matematico italiano Giovanni Sebastiani, primo ricercatore presso l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo «M. Picone» del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

«La Bulgaria e la Russia sono in fase di crescita esponenziale con tempi di raddoppio degli incrementi pari a circa 5 e 17 giorni rispettivamente, ma per la Russia l’intervallo di osservazione non è sufficientemente lungo rispetto al valore stimato del tempo di raddoppio per avere una buona accuratezza di stima», osserva Sebastiani.

Soltanto nove Paesi, aggiunge, non mostrano un trend di crescita: «il Kosovo ha un trend di decrescita, così come Montenegro e Serbia, dove però la decrescita sta frenando. In Lituania, Finlandia e Turchia la curva è in decrescita dopo aver raggiunto da poco un massimo, come sembra apprestarsi a fare la Bielorussia. La Svezia - prosegue il matematico - è quasi in fase di stasi, con una lentissima decrescita, e la Slovenia, dopo una marcata discesa è risalita per poco tempo, raggiungendo un massimo e recentemente decresce di nuovo».

Sebastiani rileva infine che «nei primi 15 posti per incidenza ci sono 13 Stati di un blocco che va da Mar Baltico al Mar Nero interessando quasi l’intera penisola balcanica».

Di seguito l’elenco dei valori dell’incidenza in tutti gli Stati europei: Serbia, con un’incidenza di 442 casi positivi per 100.000 abitanti, Gran Bretagna (440), Lituania (397), Montenegro (396), Estonia (389), Lettonia (377), Romania (368), Bulgaria (343), Slovenia (330), Irlanda (275), Moldavia (273), Croazia (267), Slovacchia (266), Ucraina (253), Turchia (239), Austria (210), Belgio (206), Grecia (195), Olanda (164), Russia (159), Bielorussia (150), Repubblica ceca (134), Lussemburgo (133), Islanda (128), Macedonia (125), Bosnia e Albania (117), Germania (110), Danimarca (102), Ungheria (97), Svizzera (86), Polonia (66), Norvegia (65), Finlandia (64), Francia (50), Portogallo (47), Svezia (39), Italia (33), Spagna (28), Kosovo (5).

©CdT.ch - Riproduzione riservata