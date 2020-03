Domani, giovedì 5 marzo, alle 18 Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica dell’Università di Bologna, terrà una conferenza organizzata dal Club Plinio Verda alla Biblioteca cantonale di Lugano. Tema della serata: «Diseguaglianze: precisazioni, problemi, proposte». Lo abbiamo intervistato.

Professor Pasquino, la conferenza che lei terrà a Lugano apre un ciclo di incontri dal titolo «Luci e ombre della globalizzazione». Vista la situazione economico-sociale in Europa, nella globalizzazione lei vede più luci o più ombre?

«La globalizzazione di per sé produce notevoli opportunità, ma contiene anche grandi sfide, per cui bisogna sapersi organizzare per sfruttare al massimo le opportunità. Una delle sfide dipende dal fatto che l’economia finanziaria è molto più veloce delle capacità...