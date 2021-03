L’intento era un altro, d’accordo. Ma la frittata, oramai, è fatta. Meglio: l’hamburger si è bruciato sulla piastra e, ora, è immangiabile. Per celebrare l’8 marzo, Burger King UK – la divisione britannica – ha scelto uno slogan dichiaratamente e smaccatamente sessista: «Le donne appartengono alla cucina» il tweet incriminato. Urca. In realtà, la catena di fast food voleva promuovere una borsa di studio di cucina rivolta alle sue impiegate. I cinguettii successivi di Burger King UK hanno chiarito ulteriormente la vicenda: le donne appartengono alla cucina «se vogliono, naturalmente». Quindi un dato, significativo: soltanto il 20% degli chef professionisti nel Regno Unito, oggi, è di sesso femminile. «Siamo in missione per cambiare il rapporto di genere» ha cinguettato ancora il colosso del panino con carne macinata, nato a Miami nel 1954.

Sulla stampa ha funzionato

Molti utenti, però, non sono andati oltre il primo tweet. Rimasto in bella mostra per ore e rimosso soltanto dopo vagonate e vagonate di commenti negativi. La squadra social di Burger King ha passato l’intera giornata dell’8 marzo a fornire nuove e più approfondite spiegazioni, decidendo in ogni caso di togliere il cinguettio originale. La campagna, almeno, sulla carta stampata ha funzionato molto bene. La Fondazione Burger King ha pubblicato un annuncio a tutta pagina sul New York Times con lo stesso slogan ma, poco sotto, anche con una contestualizzazione immediata. Dapprima un lungo elenco di ristoranti e cucine, dai locali per camionisti ai locali stellati. Quindi un’altra massima: «Se c’è una cucina professionale, le donne vi appartengono». E infine l’affondo: «Potete indovinare chi sta guidando quelle cucine in questi giorni? Esattamente. Solo il 24% delle posizioni di chef in America è occupata da donne». Il 7% se consideriamo soltanto i capi chef.

Hyatt ha fatto peggio

Come molti marchi di fast food, anche Burger King ha fatto registrare cifre d’affari importanti durante la pandemia. Ora, offrirà a due dipendenti – tramite la sua Fondazione – due borse di studio da 25 mila dollari da utilizzare per l’istruzione culinaria. Fer Machado, direttore marketing di Restaurant Brand International, la società madre di Burger King, si è detto dispiaciuto di quanto accaduto nel Regno Unito, dove il vero senso della campagna «si è perso nella conversazione». Il contraccolpo per Burger King, ha fatto notare Forbes, potrebbe comunque essere limitato rispetto a quanto sta accadendo a Hyatt. La famosa multinazionale attiva nella gestione di alberghi e resort, infatti, recentemente è finita nell’occhio del ciclone: il palco che ospitava la Conferenza dei conservatori a Orlando, in un hotel della catena Hyatt, ricordava un simbolo nazista. Lo scivolone ha provocato uno tsunami in rete, con migliaia e migliaia di utenti che hanno alimentato una campagna per boicottare il marchio.

