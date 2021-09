«Una donna non può fare il ministro. È come se le mettessi sul collo un peso che non può sostenere. Non è necessario che le donne siano nel governo, loro devono fare figli». Così il portavoce talebano Sayed Zekrullah Hashim ha risposto in un’intervista alla rete afgana Tolo News a una domanda sul nuovo esecutivo esclusivamente maschile. «Le donne che protestano non rappresentano tutte le donne afghane», ha aggiunto il portavoce.