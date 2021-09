La disinformazione su Facebook riceve sei volte più «mi piace», condivisioni e interazioni rispetto alle notizie verificate. È quanto emerso da una ricerca congiunta della New York University e dell’Università francese di Grenoble Alpes.

«Questo rapporto esamina principalmente il modo in cui le persone interagiscono con i contenuti, che non deve essere confuso con quante persone effettivamente lo vedono su Facebook - ha affermato il portavoce di Facebook, Joe Osborne -. Se dovessimo considerare i post che ottengono la massima copertura, non avremmo qualcosa di paragonabile alla ricerca sulla condivisone di bufale».