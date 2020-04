«Le forze di sicurezza hanno giustiziato 31 persone»

L’organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch (Hrw) ha accusato oggi le forze di sicurezza del Burkina Faso di aver giustiziato 31 residenti della città settentrionale di Djibo, in quella che ha definito come una «brutale parodia di un’operazione antiterrorismo» avvenuta il 9 aprile. La ong invita le autorità del Burkina Faso ad «aprire immediatamente un’indagine imparziale su questi omicidi e individuarne i responsabili, qualunque sia il loro rango».