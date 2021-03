Una colata di cemento e spazzatura al posto dei fiori sono comparsi a Mandalay, in Myanmar, sulla tomba di Ma Kyal Sin detta Angel, la 19.enne uccisa il 3 marzo scorso durante una manifestazione. Il suo corpo è stato dissotterrato dalle forze di sicurezza, riporta la CNN, e la sua tomba profanata.

Gli agenti sarebbero penetrati nel cimitero durante la notte con la scusa di voler riesumare il cadavere per sottoporlo ad autopsia, poche ore dopo i funerali della giovane martire divenuta popolare sui social a cui avevano partecipato migliaia di persone.

La mattina seguente, come si vede in un filmato pubblicato dalla CNN commentato da testimoni, sulla tomba devastata c’erano lamette da barba, stivali di gomma, camici chirurgici, pale e un guanto di plastica insanguinato. La tomba di Angel era stata riempita di cemento, una spessa lastra grigia al posto dei fiori e dei tributi.

Secondo la CNN, radiografie del cranio della ragazza svolte prima della sepoltura mostravano il proiettile che l’aveva colpita, chiaramente non del tipo consentito per fronteggiare una manifestazione pacifica, ed è forse questo particolare che le forze di sicurezza hanno tentato di occultare facendo sparire il corpo.

«Angel», una ragazza appassionata di danza e arti marziali, è morta dopo essere stata colpita alla testa durante una manifestazione contro il colpo di stato militare che ha spodestato il governo legittimamente eletto. La giovane, quando è stata colpita, indossava una maglietta con lo slogan «Andrà tutto bene», ed è diventata rapidamente un simbolo della lotta per la democrazia in Myanmar, anche se non è l’unica adolescente vittima delle violenze di questi giorni.