Le frange no vax, attive nel Regno Unito come in altri Paesi, sono formate solo da «idioti» che diffondono «bugie» e danneggiano la battaglia contro il Covid. Parola di Sajid Javid, ministro della Sanità di Boris Johnson, il cui governo è stato il primo al mondo ad avviare una campagna vaccinale di massa a partire dal dicembre del 2020.